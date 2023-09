Nuova casa ormai quasi pronta ad ospitare i Ferragnez. Ad annunciarlo è stata proprio Chiara Ferragni con una serie di foto su Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez, con i loro Leone e Vittoria, sono pronti a trasferirsi nella nuova casa a Milano, ancora più lussuosa, grande e moderna. Il trasloco è ormai solo questione di tempo dato che la giovane imprenditrice digitale ha annunciato che l’abitazione è “quasi pronta”. Le prime foto da lei condivise, però, non hanno convinto tutti i suoi fan.

Chiara Ferragni, la nuova casa non convince: le foto

Chiara Ferragni

Sempre molto social, la Ferragni non ha saputo resistere nel mostrare le foto di quella che sarà la nuova casa, sua e di Fedez, in quel di Milano.

Già alcuni mesi fa, a metà estate, la coppia aveva fatto sapere di non vedere l’ora di poter effettuare il trasloco e andare ad intraprendere questa nuova svventura nella nuova abitazione. Ora, la data dello spostamento sembra essere decisamente più vicina.

“La nuova casa è quasi pronta”, ha scritto l’imprenditrice digitale su Instagram nella didascalia di un post in cui, con una serie di foto, si vedono i dettagli della nuova dimora.

Lusso, zone moderne e spazi decisamente ampi. Eppure, al netto di quella che sarà sicuramente una bellissima casa, non tutti i suoi fan sono rimasti convinti.

“Ma perché non prendere solo una nuova casa con una piscina?”, “Troppi dettagli particolari, non mi piace”, “Gli ambienti sembrano diversi tra loro. Ma come avete scelto?”. Sono questi alcuni dei commenti che si leggono sotto al contenuto della influencer.

Staremo a vedere se Chiara vorrà rispondere o, semplicemente, occorrerà attendere, presumibilmente, ottobre per vedere la dimora terminata in ogni suo angolo.

