La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto fare una dedica a sua figlia Ginevra in occasione del suo settimo compleanno.

Giorgia Meloni e il compagno, Andrea Giambruno, hanno organizzato una festa in grande stile per la piccola Ginevra e hanno invitato gli amici e i parenti al party a tema organizzato per la loro bambina. La stessa premier ha poi deciso di dedicare un commovente messaggio via social alla sua unica figlia, e ha scritto:

“Hai scelto come tema della tua festa di compleanno Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel tuo cammino, Gì, come in quello di ognuno, ci saranno giorni belli e giorni difficili. Vittorie e sconfitte, lacrime, risate, emozioni, paure. Ma ricorda che il mondo, e la vita, sono pieni di meraviglie per chi sa guardare oltre l’apparenza. Ci sono meraviglie ovunque. Nelle cose apparentemente banali, nei momenti in cui non te lo aspetti, perfino nelle difficoltà possono nascondersi delle piccole meraviglie. Devi cercarle con il cuore non con gli occhi. Auguri di una vita meravigliosa fragolina”.

Giorgia Meloni: il compleanno della figlia Ginevra

Giorgia Meloni si è mostrata commossa e raggiante nel giorno del compleanno di sua figlia Ginevra, nata dall’amore per il conduttore di Studio Aperto Andrea Giambruno nel 2016. Per la bambina è stata organizzata una festa a tema a cui hanno partecipato i suoi amici e i parenti e la premier si è mostrata mentre la stringeva emozionata tra le braccia.

La Meloni non ha mai fatto segreto di avere un rapporto speciale con la sua famiglia, e a Chi ha confessato di sentire nostalgia della quotidianità trascorsa insieme a lei. “A volte mi manca la quotidianità, le piccole cose, anche le più semplici. La mia vita è sempre stata una gara contro il tempo, ma ora lo è come mai prima. Per questo faccio ogni giorno i salti mortali per comprimere al massimo la mia folle agenda e ritagliare più tempo possibile per stare con mia figlia”, ha ammesso.