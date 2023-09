Barbara Palombelli è stata ospite a Verissimo, dove per la prima volta ha confessato di esser stata vittima di molestie.

La conduttrice Barbara Palombelli è stata ospite per la prima volta a Verissimo, dove ha confessato che in passato sarebbe stata vittima di molestie. Il volto tv ha rivelato di non aver mai trovato il coraggio di denunciare i gravi episodi accaduti ai suoi danni e la collega Silvia Toffanin ci ha quindi tenuto a specificare quanto sporgere denuncia sia fondamentale.

“Non ne ho mai parlato e non ne parlerò mai perché li ho superati, poi perché i protagonisti di queste molestie hanno delle famiglie, figlie femmine. Non volevo dare un dispiacere alle loro famiglie”, ha confessato la Palombelli tra lo stupore generale, e ancora: “Non li avrei mai denunciati perché avevo paura, pensavo che sarei stata vittima due volte. Non mi sono confidata con nessuno, ho tenuto tutto per me”.

Barbara Palombelli

Barbara Palombelli: le molestie

A Verissimo Barbara Palombelli, ospite dello show, si è resa protagonista per la prima volta di una rivelazione shock sulla sua vita privata, e ha confessato di aver subito molestie che, finora, non ha mai denunciato. In merito alla sua mancata denuncia, il volto tv ha detto: “Bisogna avere il coraggio di denunciare, ma bisogna sapere che si paga un prezzo altissimo. Purtroppo”.

In tanti via social hanno avuto da ridire sull’opinione espressa dalla conduttrice visto che, dopo lo scandalo MeToo, sono sempre di più le donne più o meno famose del mondo dello spettacolo che si sono decise a sporgere denuncia pur di cambiare le cose. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E soprattutto, Barbara Palombelli replicherà alle critiche nei suoi confronti?