Fortissima emozione a Verissimo con Annalisa Minetti protagonista del faccia a faccia con Siliva Toffanin. I figli, la malattia e non solo.

Un’intervista a cuore aperto per Annalisa Minetti a Verissimo. L’ex Miss e atleta, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato le ultime vicende della sua vita privata con la malattia che le ha completamente fatto perdere la vista. Una situazione che, a quanto confessato, sta vivendo anche sua sorella, affetta dallo stesso problema.

Le lacrime di Annalisa Minetti a Verissimo

“Ho perso completamente la vista. Lo sapevo che sarebbe arrivato quel momento e perciò pensavo che non sarebbe stato doloroso. Ma quando il medico me lo ha detto sono rimasta male. Ho fatto un pianto infinito”. Con queste parole la Minetti ha confermato quanto già poco tempo aveva annunciato.

Una situazione davvero triste che la donna racconta di aver confidato, inizialmente, solo a pochi intimi: “L’ho detto solo a mia sorella, poi a mio marito”. E proprio su sua sorella: “Anche lei è non vedente. Insieme ai miei figli la amo in modo smisurato. È forte, determinata, è una mamma e una moglie incredibile. Non ha tralasciato i suoi sogni. Si è sposata, è una mamma incredibile e siamo m unite e sappiamo che non è semplice”.

Se si parla di essere genitori, la bella Annalisa cede all’emozione e parlando dei suoi figli non regge alla lacrime: “Non riesco a vedere il volto dei miei figli, non riesco nemmeno a immaginarli. Quello è il mio dolore più grande. Mi dicono che sono belli e ci soffro perché non posso nemmeno immaginarli. Li tocco ma non riesco a percepirli e questa cosa non riesco a superarla. Quello è un grande dolore. Ma ci sono i loro abbracci, i loro baci. Vorrei vedere i loro occhi bellissimi, ce la metto tutta ma non ce la faccio. Purtroppo è così ed è inutile che adesso stia qui a piangere. È così”.

