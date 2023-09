La vendetta si serve fredda. E allora ecco che Ilary Blasi ha deciso di mandare un messaggio a Totti e Noemi dopo essere stata “spiata”…

Ha fatto il giro del web, nei giorni scorsi, il filmato delle telecamere di Sportitalia nel quale Francesco Totti e Noemi Bocchi, insieme ad un’amica, si trovavano sugli spalti ad assistere alla partita del figlio del Pupone. Fin qui nulla di male, se non fosse che i protagonisti siano stati pizzicati a “spiare” una storia Instagram di Ilary Blasi, anche lei presente per l’occasione ma seduta da un’altra parte dell’impianto. Proprio dopo quelle immagini diventate virali, la conduttrice ha scelto, a modo suo, di “vendicarsi“…

Ilary Blasi, la vendetta su Totti e Noemi

Come anticipato, la telenovela Blasi-Totti-Bocchi si è aggiornata con un nuovo recente capitolo. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di rispondere e vendicarsi dopo che la “spiata” subita da parte dell’ex marito è diventata virale.

La presentatrice, infatti, si è filmata mentre si lascia visitare dalla sorella Melory, ortottista. Seduta davanti alla sorella durante un esame della vista, Ilary si è fatta visitare salvo poi commentare con tono decisamente ironico e puntiglioso: “Quindi dopo ci vedrò meglio? Spierò anche meglio?”. Una frase che non certamente passata inosservata e che sembra essere una risposta molto divertente all’episodio che ha visto coinvolti, appunto, l’ex marito e la sua nuova compagna.

Al netto della “vendetta” della Blasi, il Pupone e Noemi, per ora, hanno preferito non rispondere in alcun modo e probabilmente lasceranno che la situazione si tranquillizzi col tempo.

Si è trattato, però, di un nuovo curioso “battibecco” tra gli ormai ex congiugi tra cui, evidentemente, qualche ruggine c’è ancora…

