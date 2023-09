Totti e Noemi Bocchi sono stati sorpresi mentre erano intenti a guardare una story condivisa sui social da Ilary Blasi.

Che i rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi non si siano interrotti pacificamente è cosa nota e, da oltre un anno, le schermaglie tra i due continuano a tenere banco sui social.

Nelle ultime ore Sportitalia Tv ha diffuso un video che ha attirato l’attenzione della rete e dove si vede un’amica di Totti e Noemi mostrare ai due una story pubblicata da Ilary Blasi. I due stavano assistendo alla partita Roma – Frosinone della Primavera e anche Ilary – seduta altrove – stava guardando la stessa partita in compagnia di Melissa Monti, fidanzata di suo figlio Cristian (che gioca proprio con il Frosinone Primavera).

Totti e Noemi: la gaffe

Sui social è rapidamente diventato virale un video in cui si vedono Totti e Noemi osservare una story condivisa da Ilary Blasi (e a loro mostrata da un’amica).

Ilary Blasi ha assistito alla partita in compagnia di Melissa Monti, la giovane fidanzata di suo figlio Cristian, e sui social ha postato una story che le mostrava sorridenti e ha scritto: “Le tifose numero uno!”. Totti e Noemi probabilmente non erano a conoscenza della presenza della showgirl alla partita e, a giudicare dalle loro reazioni difronte al video mostrato loro dall’amica, non ne sarebbero stati piacevolmente colpiti. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento i due hanno preferito non proferire parola a riguardo.