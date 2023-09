Gessica Notaro ha deciso di lasciare il suo doloroso passato alle spalle e, come una vera principessa, ha detto sì al suo cavaliere.

Nella stupenda cornice della Reggia di Venaria, Gessica Notaro ha detto sì a Filippo Bologni alla presenza di 500 invitati. Per l’occasione la modella ha sfoggiato un romantico abito da sposa e ha fatto il pieno di like e messaggi d’aggetto da parte dei fan sui social.

Gessica Notaro: le nozze con Filippo Bologni

Gessica Notaro ha trovato finalmente l’amore accanto a Filippo Bologni, il cavaliere che un anno fa le aveva chiesto di diventare sua moglie e con cui, alla presenza di 500 ospiti, è convolata a nozze alla Reggia di Venaria.

Per la modella l’amore di Filippo è stato una vera e propria cura dopo gli anni difficili e dolorosi vissuti a causa di Edson Tavares, l’ex fidanzato che la sfregiò con l’acido e che è stato condannato a 15 anni di carcere.

Dopo la proposta di matrimonio ricevuta da Filippo Bologni, Gessica aveva confessato ai suoi fan tramite stories: “La sensazione è stata proprio quella a metà tra le farfalle allo stomaco ed il cuore in gola. Chi mi conosce sa che non ho mai versato una lacrima in pubblico ma questa volta ero troppo felice per riuscire a trattenermi”.

L’abito da sposa

La modella ha incantato i presenti con un abito principesco realizzato per lei da Atelier Emé e, tenendo la mano al suo sposo, ha brindato con i suoi ospiti al vero amore. L’abito era caratterizzato da uno scollo a cuore sul décolleté e una gonna vaporosa con un lungo strascico. Per i fan non c’è dubbio: quello scelto da Gessica Notaro è stato un abito da vera principessa.