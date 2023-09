Una dedica speciale al fidanzato Patrizio nel giorno del suo compleanno. Diana Del Bufalo stupisce tutti sui social e si mostra più innamorata che mai.

Ha ritrovato l’amore e non si nasconde più. Diana Del Bufalo è assolutamente più innamorata che mai e la conferma è arrivata in queste ore con una dedica davvero speciale per il suo Patrizio, nel giorno del suo compleanno. Tante foto ma anche parole al miele dolcissime…

Diana Del Bufalo, la dedica al fidanzato Patrizio

Diana Del Bufalo

Ad inizio luglio, quindi in piena estate, la Del Bufalo aveva deciso, con coraggio, di uscire allo scoperto presentando a tutti il suo nuovo fidanzato. All’epoca, la dedica era diventata subito virale visti i trascorsi amorosi noti della donna che, dopo la relazione con Paolo Ruffini, sembrava stentasse nel ritorvare l’amore.

Ora, invece, l’ex Amici, cantante e volto tv splende di luce e sembra visibilmente innamorata del “misterioso” Patrizio. Ebbene sì, perché in occasione del compleanno della sua dolce metà, la donna ha voluto dedicargli una splendida carrellata di foto e un pensiero dolcissimo: “Oggi è il compleanno dell’uomo dei miei sogni… tanti auguri amore mio”,

Negli scatti condivisi, diverse immagini di coppia dove entrambi i protagonisti sono assolutamente felici, sereni ed evidentemente con sentimenti molto forti l’uno per l’altra. Sotto al post della donna sono visibili moltissimi commenti dei fan – quasi due milioni su Instagram – che stanno seguendo con trepidazione la vita privata e lavorativa della bella Diana cercando nuove informazioni sul compagno di cui, va detto, per il momento non si conosce molto della sua vita. La donna, infatti, lo aveva mostrato solo di recente in alcune foto e in un video su TikTok in compagnia di altri amici.

Di seguito il post Instagram in questione con la dedica dell’attrice e volto tv per il compleanno del compagno Patrizio: