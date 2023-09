Non è passato inosservato Luca Onestini in occasione di un evento. L’ex GF era con la scorta ma qualcosa non è andato come previsto…

Si aspettava, evidentemente, di essere assalito dai fan durante un evento al Lago Maggiore. Ma Luca Onestini pare essere rimasto decisamente deluso. Per l’ex Uomini e Donne e GF Vip, infatti, ad essere un pizzico cattivi si parlerebbe di figuraccia. Accompagnato verso il palco per la serata da una scorta, il ragazzo non è stato quasi calcolato dai presenti…

Luca Onestini, la scorta è inutile: il video

Luca Onestini

Al netto di qualche messaggio di sostegno e incoraggiamento, Onestini non pare aver fatto proprio una bella figura nelle scorse ore.

L’ex gieffino si trovava al Lago Maggiore in occasione di un evento nel quale ha lavorato come deejay. Fin qui nulla di male se non fosse che sul web è diventato virale un video che lo immortala mentre si dirige verso il palco scortato dalla sicurezza dell’evento.

Una sicurezza formata da alcuni uomini, forse tre o quattro, ma che, probabilmente, non sarebbe neppure servita. Infatti, al suo passaggio, l’ex volto di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione dei presenti più per la security al suo fianco che per il suo “essere lì presente”.

Molti utenti dei social hanno fatto notare come pochissimi tra i presenti hanno calcolato il passaggio del buon Luca che, probabilmente, ci sarà pure rimasto male viste le apparenti aspettative.

“Non se l’è filato nessuno”, “Ma la sicurezza per quale motivo?”, hanno scritto alcuni utenti suoi social. I più maligni hanno aggiunto: “Io non vedo nessuno che vuole fermarlo o farsi una foto con lui”.

Insomma, per il ragazzo sarebbe stata una brutta figura compensata, però, dall’affetto ricevuto durante la sua esibizione come Dj. Infatti, nelle stories social di Onestini è stato possibile vedere come all’evento abbiano, in realtà, partecipato in tanti, anche per merito suo.

Di seguito il video condiviso da alcuni utenti social con Luca e la sua security: