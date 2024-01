Il weekend del 6 gennaio è stato ricco di gossip per i personaggi del mondo vip. Scopriamo di quali si tratta.

Da Antonella Fiordelisi, costretta a fare chiarezza in merito ai gossip che la volevano al fianco di Stefano De Martino e Antonino Spibalbese, a Belen Rodriguez, che stata costretta a spalare personalmente il fango dalla sua casa in Argentina dopo una tempesta di fulmini, scopriamo i retroscena su questi e gli altri gossip più discussi del weekend.

Belen spala il fango in argentina

In argentina una tempesta ha travolto anche la casa dei Rodriguez e, nelle ultime ore, la stessa Belen si è mostrata mentre spalava via il fango dalla sua abitazione. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

Nino Frassica indagato

A causa della sparizione del gatto Hiro, Nino Frassica è indagato per stalking, istigazione a delinquere e diffamazione. L’attore sarebbe stato denunciato dalla coppia che è stata accusata di aver preso il suo gatto.

Nino Frassica

Antonella Fiordelisi: le smentite

Negli ultimi giorni Antonella Fiordelisi è finita sulla bocca di tutti a causa dei suoi presunti flirt con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Lei stessa è intervenuta pubblicamente sulla questione, smentendola.

Antonella Fiordelisi

Chiara Ferragni: una nuova bufera

Una nuova bufera si sta scatenando contro Chiara Ferragni per il caso della falsa beneficenza e, questa volta, la stessa influencer è finita nell’occhio del ciclone anche per il caso della bambola realizzata con il brand Trudi, e i cui profitti sarebbero dovuti andare all’associazione no profit Stomp out bullying. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Chiara Ferragni

Daniele Dal Moro contro Selvaggia Lucarelli

Daniele Dal Moro avrebbe dovuto condurre una serata benefica contro la violenza sulle donne, ma alcune stories realizzate da Selvaggia Lucarelli hanno fatto sì che la sua partecipazione all’evento venisse annullata. Lui stesso ha replicato alla questione tramite social.