Confronto acceso tra Daniele Dal Moro e Selvaggia Lucarelli per la conduzione di una serata contro la violenza sulle donne.

Scintille a distanza tra l’ex gieffino Daniele Dal Moro e Selvaggia Lucarelli. Tutta colpa di una serata di beneficenza organizzata per il prossimo 20 gennaio a Fumane, in provincia di Verona, contro la violenza sulle donne nella quale il ragazzo sarebbe dovuto essere ospite e al timone dell’evento. Un qualcosa che, dopo le lamentele della giornalista, non avverrà più.

Daniele Dal Moro contro Selvaggia Lucarelli

La vicenda tra Dal Moro e la Lucarelli, come detto, parte dalla scelta di avere il ragazzo alla conduzione di un evento a Fumane, a Verona, contro la violenza sulle donne. La decisione ha spiazzato la giornalista che sui social aveva mostrato come il giovane fosse non adatto per tale serata visti alcuni suoi precedenti comportamenti, specie quelli nella Casa del GF in cui le sue azioni, proprio “ai danni” di una donna avevano portato alla squalifica.

Il polverone sollevato dalla giornalista sui social ha quindi portato l’organizzazione della serata ad annunciare il passo indietro sull’avere il ragazzo come conduttore.

Da qui, lo sfogo del diretto interessato che dopo una serie di botta e risposta ha detto su Threads: “In data 20/01/2024 avrei prestato la mia immagine in forma gratuita per un evento benefico in favore di CADMI. In primo luogo perché a favore della tematica che sostiene, e in secondo luogo perché l’evento a cui fa riferimento è ubicato nella mia città di residenza nonché natia alla quale, come molti di voi sanno, sono particolarmente legato. Non mi sono candidato in nessuno modo per la conduzione di quest’ultima ma mi è stata espressamente chiesta la partecipazione”.

Ma lo sfogo del ragazzo è andato avanti facendo riferimento proprio alle questioni sollevate dalla Lucarelli, poi citata alla fine del suo messaggio: “Ora se rendermi disponibile in termini di tempo, immagine e annessa divulgazione deve ritorcersi negativamente sulla mia persona, cedo senza alcun problema il testimone. Per quanto riguarda la Signora Lucarelli, ci vediamo in tribunale“.

Di seguito anche quello che era stato il commento della giornalista in un post su X sulla scela dell’ex gieffino alla conduzione della serata sul tema molto importante: