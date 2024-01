Dopo la scomparsa del suo gatto Hiro, Nino Frassica risulterebbe indagato dalla Procura di Spoleto: le gravi ipotesi di reato.

Oltre al danno anche la beffa per Nino Frassica. Dopo la scomparsa del suo gatto Hiro per la quale lui e la sua famiglia si erano attivati in modo ingente, sui social e non, ecco la brutta notizia. L’attore, infatti, sarebbe indagato dalla Procura di Spoleto con gravi ipotesi di reato.

A riportare la notizia relativa a Frassica e alle indagini sul suo conto da parte della Procura di Spoleto è Perugia Today che cita media locali ben informati.

Da quanto si apprende, le ipotesi di reato, tutte al vaglio degli inquirenti, sono tra le altre diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere. Insieme a lui sono indagate anche la moglie e della figlia della donna.

Secondo i quotidiani locali, l’attore compare nel fascicolo aperto dopo la denuncia di una coppia residente in piazza Campello tirata in ballo per la scomparsa del gatto Hiro durante le riprese di Don Matteo.

Sulla vicenda, va detto, non ci sono ancora conferme o smentite. Interpellato dall’Ansa, il procuratore facente funzioni di Spoleto, Vincenzo Ferrigno, si è limitato a dire sulla questione: “Non posso confermare né smentire. Ci sono indagini in corso”.

A questo punto non resta che attendere notizie ufficiali. La vicenda della scomparsa del gatto risale ormai a diversi mesi fa. Era settembre quando il noto volto della televisione aveva spiegato di aver perso le tracce del suo amico felino.

Di seguito anche quello che risulta essere l’ultimo post Instagram dell’uomo con il suo gatto protagonista: