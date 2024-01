Luca Argentero è stato ospite a Domenica In, e ha svelato alcuni retroscena sull’amore per sua figlia e sua moglie Cristina Marino.

Luca Argentero ha un legame speciale con sua figlia Nina Speranza, la primogenita che lui e Cristina Marino hanno avuto nel 2020. L’attore, da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ha confessato a Domenica In un aneddoto su sua figlia e ha detto:

“Nina inizia a essere una fonte di saggezza. A tre anni e mezzo è una fonte di saggezza. Tre giorni fa mi ha guardato e mi ha chiesto “che cos’è la vita?”. Prima che le rispondessi lei mi ha detto “è l’amore, vero?”. Ha intuito già tutto”.

Luca Argentero

Luca Argentero: l’aneddoto sulla figlia

Luca Argentero è più innamorato che mai di sua figlia Nina Speranza, e a Domenica In non ha perso occasione per raccontare aneddoti e retroscena sulla sua vita insieme a lei e su quella al fianco di sua moglie, Cristina Marino, che l’ha reso padre anche del piccolo Noè Roberto, venuto al mondo il 16 febbraio scorso.

“Io e Cristina investiamo tanto tempo, è una bimba meravigliosa. Con Noè noto la differenza tra maschio e femmina. È una benedizione quella che mi è stata data, avere un maschio e una femmina”, ha confessato l’attore, che oggi è più felice che mai per il suo ruolo di padre.

“Sono fortunato: nulla di questa felicità sarebbe arrivato senza il regalo che è Cristina. Insieme stiamo costruendo una famiglia bellissima. Io vorrei fare solo il papà, attorno a me non vedo nulla di più interessante. Doc compreso”, ha confessato l’attore al salotto di Mara Venier. In tanti si chiedono se in futuro lui e Cristina Marino allargheranno ulteriormente la famiglia e Luca Argentero non ha fatto segreto di desiderare un giorno anche altri figli.