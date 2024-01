Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez hanno celebrato i loro 40 anni di matrimonio e sui social hanno condiviso una romantica foto.

I genitori di Belen Rodriguez si sono sposati quando avevano appena 20 anni e in queste ore hanno raggiunto il traguardo dei 40 anni di matrimonio. A svelarlo è stata la stessa Veronica Cozzani, che sui social ha postato una foto risalente al giorno de suoi fiori d’arancio e ha scritto: “E sono 40… Io avevo 20 e lui 23”. La foto ha presto fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi.

Belen Rodriguez: i 40 anni di matrimonio dei genitori

I genitori della showgirl Belen Rodriguez si sono sposati quando erano giovanissimi e, in queste ore, Veronica Cozzani ha fatto il pieno di like mostrando per la prima volta una foto risalente al giorno delle sue nozze con suo marito Gustavo.

Sui social in tantissimi hanno fatto le congratulazioni alla coppia e sono rimasti come sempre stupiti per la straordinaria somiglianza tra Belen e sua madre da giovane. Oggi la famiglia Rodriguez si trova in Argentina per un periodo di vacanza e nelle ultime ore Belen si è mostrata mentre spalava via il fango dal patio dell’abitazione a seguito di una tempesta di fulmini. A seguire la showgirl ha tranquillizzato i fan sulle condizioni sue e della sua famiglia, e in tanti sperano di saperne presto di più sul suo conto.