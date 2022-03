Celebrazioni di non-nozze, dichiarazioni d’amore e crisi smentite: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Questo sabato si sono finalmente celebrate le “nozze” di Silvio Berlusconi con Marta Fascina. La cerimonia tra pochi intimi è andata bene, tranne per un grande assente: il figlio del cavaliere Piersilvio. Nel frattempo, tra Alex Belli e Delia Duran sembra tornato il sereno e i due lo dichiarano proprio a Verissimo.

Le news di gossip del weekend

Sabato in una bellissima villa, Berlusconi e Marta Fascina hanno celebrato le loro “nozze”. Lei in un maestoso abito bianco, lui impeccabile come sempre, i due si sono scambiati le promesse e gli anelli ma nulla di tutto questo a valore legale. Alla celebrazione anche Vittorio Sgarbi e Matteo Salvini che il cavaliere ha accolto con abbracci calorosi. Tutto perfetto insomma come ci si poteva aspettare, tranne per un particolare: Piersilvio, non era presente alle nozze. Alcune indiscrezioni svelano che l’assenza del figlio di Berlusconi potrebbe essere dovuto al Covid-19, sarà davvero così?

Intanto a Verissimo, Alex Belli e Delia Duran tornano in studio per parlare del loro amore. Dopo essere stati protagonisti del famoso triangolo del GF Vip 6, i due come riporta velvetgossip dichiarano: “Il nostro amore ha vinto su tutto“. A quanto pare, la modella venezuelana ha perdonato il tradimento dell’attore con Soleil e ora sembrano più uniti che mai.

Un altro chiarimento avviene nello studio Mediaset, gestito da Silvia Toffanin. Ilary Blasi smentisce ufficialmente la crisi con Totti. La conduttrice dell’Isola dei Famosi svela anche che le foto con Noemi allo stadio, sono state montate e organizzate a tavolino da qualcuno che volesse cavalcare l’onda mediatica. Nel frattempo, Aurora Ramazzotti mette in chiaro che non c’è un ritorno di fiamma tra Michelle e suo padre Eros e che non lo vorrebbe neanche lei.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG