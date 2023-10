Mentre Fedez è stato ricoverato, Annalisa si è sfogata in diretta radio. Scopriamo quali sono stati i principali gossip del weekend.

L’ultimo weekend di settembre è stato all’insegna della preoccupazione per Fedez che, a causa di alcune ulcere, è stato ricoverato per un’emorragia interna. Sua moglie Chiara Ferragni è tornata frettolosamente da Parigi per stargli accanto, e in tanti tra i fan hanno espresso la loro ansia per le sue condizioni di salute. Scopriamo quali sono stati questo e gli altri gossip del weekend.

Fedez: il malore

Fedez sarebbe in via di ripresa dopo il grave malore che gli ha causato un’emorragia interna venerdì scorso. Il medico che si è preso cura di lui all’ospedale Fatebenefratelli di Milano ha rotto il silenzio sulla questione.

Annalisa: lo sfogo in diretta radio

Annalisa, fresca di nozze con Francesco Muglia, è stata ospite a Radio Zeta ma a quanto pare alcune delle domande a lei rivolte l’hanno mandata su tutte le furie.

Il lutto: Ketty Roselli è scomparsa

L’ex attrice di CentoVetrine, Ketty Roselli, è scomparsa a 51 anni. Avrebbe combattuto per anni contro una grave malattia che, purtroppo, non le ha lasciato scampo.

Il ritratto poco lusinghiero di Antonino Spinalbese

DillingerNews, agenzia fondata da Fabrizio Corona, ha fornito un ritratto poco lusinghiero di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez. La questione non ha mancato di sollevare polemiche e commenti in rete.

L’addio di Elio Servo a Uomini e Donne

Intanto Uomini e Donne ha dovuto dire addio a uno dei suoi protagonisti più amati: Elio Servo, storico volto del programma, ha annunciato con un video via social di aver detto addio allo show perché all’interno di esso non sarebbe riuscito a trovare l’amore.