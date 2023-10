Non senza suscitare polemiche Fabrizio Corona è stato ospite a Domenica In, dove ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata.

Fabrizio Corona è stato ospite a Domenica In e non ha mancato di creare imbarazzi e polemiche con alcune delle sue dichiarazioni. Mara Venier gli ha chiesto più volte di moderare i toni e di non dire parolacce, ma l’ex Re dei paparazzi – da poco tornato in libertà – non si è fatto “arginare” con facilità.

Parlando di sua madre ad esempio, Corona ha detto: “A 50 anni, libero, mi merito di fare il ca**o che voglio, senza il pensiero per lei. Non accetto nessuno mi dica cosa fare“. L’ex Re dei paparazzi ha anche fatto alcune rivelazioni su Belen e Lele Mora, e ha affermato di considerare “corrotti” tutti i giornalisti.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: la bufera a Domenica In

Fabrizio Corona ha creato non poche polemiche a Domenica In, dove ha svelato alcuni retroscena sul suo passato e sulla sua vita privata. Sulla sua celebre ex, Belen Rodriguez, ad esempio ha detto: “A Belen voglio un bene che la metà basta. Anche lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera. Se non fossi andato lì, magari non sarebbe mai esistito De Martino, sarebbe rimasta con me. Poi ci siamo lasciati e non l’ho mai più vista. Un giorno, dopo 8 mesi, lei era incinta e capitiamo sullo stesso volo. Si mette a piangere, siamo stati abbracciati tutti il volo. Adesso ci vogliamo bene”.

L’ex Re dei paparazzi non ha risparmiato rivelazioni anche su Lele Mora, l’ex agente dei vip su cui invece ha chiosato: “Ha avuto un colpo di fulmine per me (…) era sposato e aveva due figli ma aveva le sue passioni. Dopo due giorni che mi ha conosciuto mi ha messo in un programma tv. Gli ho rubato molto”.

Corona ha anche parlato di un famoso personaggio tv (di cui Mara Venier gli ha proibito di svelare il nome) e ha detto: “Mi manda un messaggio e mi dice “ti ho visto ieri sera a Belve”e mi dice una cosa in siciliano (…) Chiamo questo personaggio e gli chiedo una cosa. “Quando guardo di notte i programmi tv, Instagram, i giornali… conosco a memoria tutti i personaggi. Tu, che hai superato i 60 anni, come hai fatto a trovare questa serenità? Eri peggio di me, ora hai trovato la pace….” Lui me l’ha spiegato, è felice e sereno. Io lo invidio, ma tra me e me dico… se arrivo a 60 anni con questa vita, preferisco morire prima”. Quale sarà il personaggio misterioso citato da Fabrizio Corona? in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.