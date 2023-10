Secondo un rumor circolato in rete Chiara Ferragni avrebbe interrotto i suoi rapporti d’amicizia con Veronica Ferraro. Sarà vero?

Stando ad un rumor circolato in rete – e riportato in queste ore anche da Vanity Fair – la storica amicizia tra Chiara Ferragni e Veronica Ferraro potrebbe aver subito una battuta d’arresto.

Le due da tempo non si scambierebbero messaggi sui social e, nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha postato un messaggio dedicato a Chiara Biasi che non ha mancato di insospettire i fan dei social. L’influencer infatti, tornata frettolosamente a Milano (da Parigi) a causa del malore del marito Fedez, ha scritto: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza”. Il suo sarà stato un riferimento a Veronica Ferraro?

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: l’indiscrezione su Veronica Ferraro

Veronica Ferraro è la migliore amica di Chiara Ferragni fin dai tempi del liceo ma, secondo i rumor in circolazione, le due potrebbero aver litigato. Da tempo infatti – secondo i fan dei social – non apparirebbero insieme né si scambierebbero messaggi sui social. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più e si chiedono se Chiara Ferragni farà luce in merito alla questione.

Al momento l’imprenditrice digitale sarebbe particolarmente indaffarata per via delle condizioni di salute di suo marito Fedez, che nei giorni scorsi è stato ricoverato per un’emorragia interna causata da due ulcere anastomotiche.