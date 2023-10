Attraverso i social Tiziano Ferro ha condiviso un nuovo messaggio dopo il suo addio al marito, Victor Allen.

Nei giorni scorsi Tiziano Ferro ha annunciato il suo addio al marito Victor Allen e, nelle ultime ore, ha postato un messaggio via social in occasione dell’uscita del suo libro (La felicità al principio, edito da Mondadori) e una foto che gli avrebbe scattato sua figlia, Margherita (da lui soprannominata affettuosamente “Biba”).

“Sono fortunato. Non ho mai conosciuto la vera solitudine” ha scritto nel suo post il cantante, e ancora:

“(…)Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo. Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore. E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Vi voglio bene. Foto by: Biba, amore mio”.

Tiziano Ferro: il messaggio dopo l’addio al marito

Tiziano Ferro non sta attraversando un momento facile a causa del suo addio al marito, Victor Allen, e nei giorni scorsi ha annunciato che per questo motivo non si recherà in Italia per promuovere il suo libro ma resterà invece negli States, accanto ai suoi due bambini (Margherita e Andres, rimasti a vivere insieme a lui dopo la separazione).

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno inviato al cantante i loro messaggi d’affetto e di solidarietà e sono curiosi di saperne di più su di lui e sulla sua vita privata.