Federica Pellegrini è stata ospite a Verissimo, dove per la prima volta ha svelato alcuni dettagli e retroscena relativi alla sua gravidanza.

Federica Pellegrini è stata ospite a Verissimo dove, insieme a suo marito Matteo Giunta (in collegamento col programma), ha svelato alcuni retroscena sulla sua gravidanza. I due avranno una bambina (la cui nascita sarebbe prevista tra le feste di Natale e Capodanno) e la Divina ha ammesso di aver scelto il parto in acqua:

“Mi sono informata per il parto in acqua, so come il mio corpo si adatta all’acqua, quindi propenderei per questa opzione”, ha confessato l’ex campionessa, mentre suo marito ha aggiunto: “Assistere al parto? Per me potrebbe essere una bellissima esperienza, lascio scegliere la mamma. Di certo cercherò di farla ridere”.

Federica Pellegrini è entusiasta per l’arrivo della sua prima figlia e, a Verissimo, ha svelato alcuni retroscena su questo magico periodo vissuto accanto al marito, Matteo Giunta. “Al momento non ho avuto alcun problema. Sono riuscita a mantenere la mia vita con i miei ritmi e i miei impegni. Era il nostro sogno, era quello in cui speravamo: allargare la nostra famiglia appena creata non solo dei quattro cani che abbiamo. Arriverà anche un esserino non peloso“, ha detto la campionessa.

I due al momento non hanno svelato quale sarà il nome scelto per la bambina (che chiamano affettuosamente Meringa), ma non hanno nascosto la loro felicità e Matteo Giunta ha svelato:

“Sono diversi mesi che ho il sorriso scolpito nel volto. Se sono pronto? È una parola grossa. Intanto ci godiamo questi ultimi mesi. Spero di non essere un padre troppo protettivo, purtroppo sento che sarò molto geloso. Speravo di vedere Federica emozionata, così è stato: quando ha fatto il test, ci siamo abbracciati ed è stata una emozione incredibile”.