Luca Barbareschi ha confessato quanto sia stato difficile il suo rapporto con sua madre, che lo avrebbe abbandonato quando aveva 6 anni.

Luca Barbareschi a rilasciato un’intima intervista all’inserto del Corriere della Sera, Sette, e per la prima volta ha parlato delle difficoltà da lui vissute con sua madre, che lo ha abbandonato quando aveva appena 6 anni.

“Un giorno mi ha detto: ‘Scusa ma io mi sono stufata, me ne vado’. Avevo sei anni, si era innamorata di un altro uomo e si è portata via mia sorella di un anno dividendoci per sempre”, ha confessato il volto tv, e ancora: “Per tutta la vita mi ha mandato un libro ogni due giorni. Al telefono diceva: ‘Sì sono via, sono a Copenaghen…’, ‘Sto andando in Egitto…’, e poi aggiungeva: ‘Ora cosa fai, piangi?’”. Barbareschi rispondeva: “No, no, ciao mamma”.

Luca Barbareschi

Luca Barbareschi: l’abbandono della madre

Luca Barbareschi ha vissuto un rapporto difficile con sua madre che – a suo dire – lo avrebbe abbandonato quando aveva appena 6 anni. I due hanno ripreso ad avere un rapporto quando lui era ormai diventato adulto, ma le cose tra loro non si sarebbero mai veramente risolte.

“È il problema più grosso della mia vita. Quando ho capito un po’ meglio le cose sono diventato suo padre, a 80 anni era ancora un’adolescente”, ha affermato, e ancora: “Meno di un tempo. La mia è stata una rabbia terribile, figlia della solitudine. Una volta al mese devo riguardare il mio curriculum perché non penso di aver fatto davvero le cose scritte lì. (…) Il problema non è guarire ma accettare i propri dolori. La ferita rimane dentro e ti rende consapevole delle difficoltà, ti tiene sveglio, ti fa ricominciare”. Oggi Luca Barbareschi ha quattro figli e ha generato clamore svelando di non voler lasciare nulla a loro in eredità. Sarà vero?