Sara Affi Fella ha annunciato via social di aver ricevuto la fatidica proposta di nozze da Francesco Fedato, padre di suo figlio Tommaso.

Fiori d’arancio in vista per Sara Affi Fella: l’ex volto di Uomini e Donne (che lasciò il programma tra il clamore generale dopo che è emerso che fosse fidanzata) convolerà presto a nozze con Francesco Fedato, calciatore della Lucchese con cui tre anni fa ha avuto il suo primo figlio, Tommaso.

I due si sono concessi una romantica cena in un ristorante esclusivo e il calciatore si è messo in ginocchio facendole la romantica proposta di nozze e il video ha presto fatto il pieno di like sui social.

Sara Affi Fella si sposa: la proposta di nozze

Più felice che mai Sara Affi Fella ha annunciato di essere pronta a sposare Francesco Fedato, il calciatore con cui fa coppia fissa da oltre 3 anni e con cui ha avuto suo figlio, Tommaso. “Sì per sempre, ti amo”, ha scritto Sara Affi Fella annunciando di aver ricevuto la proposta di nozze dal fidanzato.

Prima dell’incontro con Francesco Fedato, Sara aveva lasciato Uomini e Donne tra aspre polemiche legate al suo fidanzamento con Nicola Panico che, al programma tv di Maria De Filippi, svelò che lui e l’ex tronista erano fidanzati all’epoca della sua partecipazione allo show. La questione sollevò un vero e proprio scandalo e costrinse la stessa Affi Fella a scusarsi pubblicamente.