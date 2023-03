È uno dei cantanti più amati d’Italia, e sappiamo praticamente ogni cosa di lui tra palcoscenico e vita privata, ma avete mai visto dove vive Nek? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sulla sua casa…

Quando parliamo di personaggi famosi, volti noti dello spettacolo e della musica, la curiosità abbraccia non solo la sfera artistica ma anche quella privata. E perché no, anche ciò che riguarda il “nido” di ogni nostro idolo! È per questo che oggi continuiamo il nostro viaggio tra le case vip tutte da scoprire, andando a vedere com’è fatta quella di Nek!

Dove vive Nek: la casa del cantante nel segno della musica!

Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, è uno degli artisti più amati del panorama italiano, cantautore che continua ad appassionare migliaia di fan con le sue canzoni. Se vi siete chiesti dove abita, siete nel posto giusto per scoprire i segreti della sua casa, un delizioso nido dove si respira aria di musica in ogni angolo!

Nek

La casa di Nek si trova a Sassuolo, in provincia di Modena, e l’artista vive con la moglie Patrizia Vacondio e le figlie Martina, nata da una precedente relazione di lei, e Beatrice.

Lo stile dell’abitazione, una bellissima villa immersa nel verde, è moderno e molto curato ed accogliente fin dall’ingresso.

Circondata da un ampio giardino con prato inglese, fiori e siepi a cornice dello spazio esterno curato personalmente dallo stesso Nek, la casa ha una splendida veranda dove non manca un’area in cui l’artista ama trascorrere del tempo con le sue “donne del cuore”, la moglie e le figlie.

La cucina a casa di Nek? Moderna e super accogliente!

Gli interni della casa di Nek e della sua amata moglie, con arredamento dalle linee pulite ed essenziali, si presentano molto luminosi grazie alle ampie finestre e alle vetrate che incorniciano la zona living.

La cucina ad angolo con penisola scelta dalla coppia spicca per il suo carattere moderno e semplice, ma al tempo stesso molto raffinato. Total white per questo ambiente della villa del cantautore, uno spazio intimo e molto accogliente dove l’intera famiglia ama riunirsi davanti ai fornelli per deliziosi piatti da consumare insieme.

È qui che, al lavoro sul piano cottura, moglie e figlie si divertono a preparare gustose ricette: “Le ragazze sono molto brave a cucinare – ha raccontato Nek in un home tour per Verissimo –, io sono molto bravo a mangiare“.

La zona notte a casa di Nek e Patrizia Vacondio

A casa di Nek e Patrizia Vacondio i pavimenti in elegante parquet si estendono alla zona notte. Camere da letto spaziose e con tanta luce naturale fanno parte di quest’ala della casa dove non mancano angoli studio per le figlie e un pianoforte per le lezioni di musica di Martina.

Il regno di Nek a casa? Il suo studio di registrazione!

Uno degli angoli preferiti di Nek nella sua splendida villa, oltre al suo amato giardino, è lo studio di registrazione! A casa del cantautore non manca mai la musica, e lui stesso ha definito questo spazio “Il mio regno“. È qui che nascono i suoi successi, tra chitarre e pianoforte…

