Natale 2022 è alle porte, ma il Covid continua ad essere presente: vediamo i consigli degli esperti per tenerlo alla larga.

Il Covid-19, anche se ormai lo abbiamo quasi dimenticato, è ancora presente. Il Natale 2022, quindi, dovrà essere festeggiato avendo bene a mente alcune accorgimenti. Vediamo quali sono i consigli degli esperti per tenere alla larga la malattia e trascorrere serenamente le festività natalizie.

Natale 2022: i consigli degli esperti per tenere alla larga il Covid

Rispetto agli anni passati, Natale 2022 non vede alcun tipo di restrizione legata al Covid-19. Da tempo, la vita quotidiana delle persone è quasi tornata alla normalità, ma gli esperti chiedono di fare ancora un po’ di attenzione durante le festività natalizie. Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene dell’università Statale di Milano, consiglia di fare un tampone pre-cenone se si va in casa di persone fragili o anziane. E’ “utile farlo nelle 48 ore o anche prima“.

Pregliasco ha sottolineato che il test per il Covid “non è la soluzione del problema“, ma è comunque utile per scongiurare il contagio dei soggetti con il sistema immunitario più debole. Quanti hanno i sintomi riconducibili al Coronavirus, invece, devono “schivare la visita” a familiari e parenti e rimandare l’incontro a quando staranno meglio. In linea di massima, quindi, i consigli per tenere alla larga il Covid durante il Natale 2022 riguardano sono il tampone pre-cenone e l’autoisolamento per i sintomatici. Niente di così assurdo, specialmente se si tiene al benessere dei nonni e dei fragili.

Covid: cosa dobbiamo aspettarci dopo le feste?

Considerando che il Covid non ha ancora smesso di circolare, cosa dobbiamo aspettarci per la fine del 2022? Pregliasco non ha alcun dubbio: “Sicuramente un effetto Natale sui contagi lo dobbiamo temere. Siamo tutti chi in viaggio, chi preso da baci e abbracci. È chiaro“. Pertanto, dopo le feste il numero di persone con infezioni respiratorie sarà maggiore rispetto ad oggi, ma la situazione è e sarà sotto controllo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG