Super Partes è una locuzione latina molto utilizzata anche ai giorni d’oggi: vediamo cosa vuole dire e quando si usa.

Una delle locuzioni latine più utilizzate e conosciute al giorno d’oggi è senza dubbio Super Partes. Utilizzata in italiano come avverbio, questa espressione ha un impiego specifico che è bene conoscere per non commettere errori. Vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere per comprendere a pieno il significato.

Origini : locuzione latina che si traduce letteralmente come “sopra le parti”.

: locuzione latina che si traduce letteralmente come “sopra le parti”. Quando si usa : utilizzata in italiano come avverbio, viene impiegata per indicare la posizione indipendente e spassionata di chi deve giudicare.

: utilizzata in italiano come avverbio, viene impiegata per indicare la posizione indipendente e spassionata di chi deve giudicare. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: mondiale.

Il significato di Super Partes

L’espressione latina Super Partes si traduce letteralmente come “al di sopra delle parti”. Questa si utilizza per designare la possibilità di porsi sopra le parti, ossia assumere una posizione neutrale. Tale locuzione si usa, in contesti di tono aulico, per indicare la posizione indipendente e spassionata di colui o colei che giudica.

Questa espressone si impiega indipendentemente da chi deve dare il proprio giudizio. Chi adempie la funzione di giudicare è quindi totalmente imparziale e dunque darà una sua opinione spassionata.

Nel diritto italiano, il Presidente della Repubblica, è una figura considerata Super Partes. Questa figura, per via del suo alto incarico, è in una posizione al di sopra delle parti politiche. Sempre nel diritto italiano, anche i Giudici sono Super Partes rispetto alle parti in causa che si trovano a processo.

Esempi d’uso

Ecco quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici che possono aiutare a comprendere al meglio il significato dell’espressione latina:

“Io credo che Luca abbia ragione e lo dico perché sono Super Partes quindi davvero non ci guadagno nulla nel dirtelo”.

“Il giudice di un processo è sempre super partes e questo è essenziale per assicurare che ci sia davvero giustizia”.

“Il mio pensiero su Cristiano Ronaldo e Messi è Super Partes e quindi quando ti dico che per me è meglio il primo dovresti credermi”.

