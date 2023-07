Naike Rivelli ha inaspettatamente preso le difese di Barbara D’Urso attraverso i social dopo l’addio della conduttrice a Mediaset.

Naike Rivelli ha commentato via social la notizia dell’addio a Mediaset da parte da Barbara D’Urso e, inaspettatamente, si è schierata dalla parte della conduttrice sostenendo che il trattamento a lei riservato da parte dell’emittente tv sarebbe stato a dir poco “disumano”.

“L’abbiamo avuta in ogni casa e in ogni dove, per così tanto tempo che questa sparizione senza permettergli un ’Addio’ a coloro che l’hanno fedelmente seguita per una vita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show che Mediaset tanto decantava”, ha dichiarato Naike nelle sue stories.

Naike Rivelli

Naike Rivelli difende Barbara D’Urso

In passato sembra che non corresse buon sangue tra Naike e il volto tv e per questo in tanti sono rimasti stupiti nell’ascoltare le parole della figlia di Ornella Muti nei confronti della famosa conduttrice tv. La D’Urso commenterà la questione? In tanti sui social sono curiosi di saperne presto di più.