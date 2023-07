Al Bano Carrisi ha rotto il silenzio su ciò che avrebbe fatto Silvio Berlusconi all’epoca della scomparsa di sua figlia Ylenia.

Quasi 30 anni fa a New Orleans scompariva Ylenia Carrisi, figlia di Romina Power e di Al Bano Carrisi. Per la prima volta il cantante di Cellino San Marco ha confessato a La Repubblica che all’epoca dei fatti avrebbe ricevuto una telefonata da parte dell’ex premier scomparso, Silvio Berlusconi.

“Era un uomo molto generoso, sul quale sapevo di poter contare. Non dimenticherò mai quando, dopo la scomparsa di Ylenia, mi ha chiamato chiedendomi se avessi bisogno del suo jet privato per gli spostamenti. Berlusconi in quel periodo mi è stato molto vicino”.

Al Bano: la figlia scomparsa

A poco più di un mese dalla morte di Silvio Berlusconi, Al Bano Carrisi ha voluto rivelare un suo personale ricordo sull’ex premier nella sua ultima intervista a La Repubblica. A quanto pare il cantante di Cellino San Marco avrebbe un buon ricordo dell’ex premier , che gli avrebbe telefonato all’epoca della scomparsa di sua figlia Ylenia (dichiarata morta presunta nel 2014).

Al Bano ha sempre affermato di credere che sua figlia fosse morta mentre la sua ex moglie, Romina Power, ha più volte ammesso di sperare di poterla riabbracciare.