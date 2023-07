Federica Pellegrini è incinta? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo uno scoop di Dagospia.

Il portale di Roberto D’Agostino in queste ore ha fatto sapere che la Divina Federica Pellegrini sarebbe in attesa del suo primo figlio. L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e in tanti, sui social, si chiedono se l’ex nuotatrice di deciderà a confermare l’indiscrezione visto il tam tam delle ultime ore.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini incinta: lo scoop

Federica Pellegrini attende il suo primo figlio insieme al marito Matteo Giunta? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e in tanti tra fan, amici e colleghi sono impazienti di saperne di più. L’ex nuotatrice non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione ma sui social si è mostrata con un pancino sospetto mentre prendeva il sole in spiaggia, e in tanti si chiedono se stavolta la notizia della sua gravidanza sia vera.

In passato l’ex nuotatrice non aveva fatto segreto di desiderare un giorno una famiglia tutta sua. “Dei figli? Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo, ma è tutto nelle mani della natura”, aveva confessato al Corriere della Sera.