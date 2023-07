Una ragazza di nome Fernanda è diventata un fenomeno virale in rete dopo che ha partecipato alla fila per il concerto di Harry Style.

Una ragazza Messicana ribattezzata sui social Fernanda “number six” (così come il numero corrispondente al suo posto nella fila per il concerto di Harry Styles) è diventata un fenomeno virale in rete a causa di un servizio del TG1. A seguire lei stessa raggiunta da Fanpage ha ammesso:

“L’ho notato perché il mio amico mi ha detto: “Sei virale su Twitter” e sono rimasta sinceramente sorpresa”, e ancora: “All’inizio ho pensato a uno scherzo, poi la gente ha cominciato a chiedermi delle foto per strada o mi ha riconosciuto, è stato semplicemente ‘scioccante'”.

Fernanda Number Six: il fenomeno virale al concerto di Harry Styles

Fernanda Numbers Six è una delle giovani fan di Harry Styles che hanno partecipato a una fila durata giorni per non perdere il proprio posto all’interno della RFC arena di Reggio Emilia, dove il cantante si è esibito nei giorni scorsi. Fernanda, di origini messicane, è diventata un fenomeno virale in rete a causa di un servizio del TG1 dove si parlava proprio delle modalità in cui si fosse autoorganizzata “la fila” per assicurarsi un posto privilegiato al concerto del cantante.

“La nostra attesa è stata piacevole, solo che dovevamo seguire l’ordine e le regole della fila per non perdere il posto. L’unica cosa che per noi era molto forte era il caldo, era troppo, ma aveva uno scopo, quindi abbiamo sopportato”, ha confessato la giovane a Fanpage.