La conduttrice Elisabetta Ferracini ha dedicato un messaggio a suo marito, Pier Luigi Forleo, scomparso un mese fa.

Elisabetta Ferracini ha vissuto il suo dolore per la scomparsa di suo marito Pier Francesco Forleo in forma strettamente privata, ma in queste ore ha voluto dedicare un messaggio via social al marito scomparso in quello che sarebbe stato il loro anniversario di nozze. “18 anni di noi”, ha scritto sui social pubblicando una delle sue ultime foto felici in compagnia del marito.

Elisabetta Ferracini

Elisabetta Ferracini: il primo anniversario senza il marito

Attraverso i social Elisabetta Ferracini è tornata ad esprimere il suo amore verso il marito, Pier Francesco Forleo, deceduto il 9 giugno scorso a causa di una malattia improvvisa e fulminante. La figlia di Mara Venier – che attraverso i social è stata persino criticata per come avrebbe gestito il suo lutto, in queste ore è tornata a dedicare uno straziante messaggio a suo marito in questo che sarebbe stato il loro anniversario di nozze. In tanti sui social le hanno espresso la loro solidarietà e il loro conforto.

Elisabetta Ferracini era legata da oltre 18 anni al dirigente Rai che aveva cresciuto come fosse figlio suo Giulio Longari, il figlio avuto dalla conduttrice durante una precedente relazione.