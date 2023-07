Elisabetta Canalis si è mostrata mentre faceva visita ad un vivaio con sua figlia Skyler Eva e ha lanciato un appello via social.

Elisabetta Canalis è una grande amante degli animali e in queste ore, attraverso i social, ha voluto lanciare un appello ai suoi fan dopo aver fatto visita a un canile insieme a sua figlia, Skyler Eva.

“Se siete indecisi sul prendere un cane, per favore pensateci bene perché tutti questi animali si trovano li per merito di chi li ha voluti e se ne è sbarazzato senza farsi problemi. I canili italiani straripano delle scelte affrettate fatte da genitori che volevano un giocattolo per i bambini o che hanno semplicemente perso interesse per un cane diventato impegnativo”, ha scritto.

Elisabetta Canalis in canile: l’appello

Elisabetta Canalis non ha fatto segreto di essere una grande amante degli animali e in queste ore, attraverso i social, ha lanciato un appello per sensibilizzare i suoi fan contro l’abbandono. A detta della showgirl infatti molti dei cuccioli presenti in canile sarebbero stati trovati per strada e abbandonati. In tanti sui social le hanno fatto i complimenti per il suo messaggio e hanno espresso la loro ammirazione nei suoi confronti.

Elisabetta Canalis continua a godersi il tempo con sua figlia Skyler Eva, rimasta a vivere insieme a lei dopo la sua separazione dal marito Brian Perri.