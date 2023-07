Su uno degli account Twitter di Mediaset sono apparsi alcuni strani messaggi presto cancellati sui social.

L’account Twitter di Fiction Mediaset è stato hackerato? L’ipotesi ha iniziato a circolare in rete dopo che, nelle scorse ore, sono apparsi alcuni messaggi relativi alla fiction Rai su Raul Gardini.

“Aveva così tanto da dare Raul Giardini. Dice Giovanni Minoli, ora su Rai1“, era scritto in uno dei messaggi presto cancellati dall’account Twitter, e ancora: “Da quel 23 luglio 1993 Raul Gardini sei mancato. Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato questo paese con te in vita”. In tanti sono in attesa di sapere se la vicenda sia legata a un attacco hacker o se, invece, possa trattarsi di un errore commesso da chi gestisce la pagina (e che sembra aver involontariamente sponsorizzato il programma del diretto competitor Mediaset).

Mediaset: l’account Twitter hackerato

Dopo i messaggi shock indirizzati contro Mara Venier, un altro degli account Mediaset ha iniziato a postare degli strani messaggi relativi alla fiction su Raul Gardini in onda ieri in prima serata su Rai1. In tanti si chiedono se emergerà la verità attorno alla vicenda e se per caso non si tratti di un errore umano commesso da chi avrebbe dovuto gestire le pagine social. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?