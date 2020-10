View this post on Instagram

[#expoCHANEL] Gabrielle Chanel bénéficie d'une notoriété dès le début de sa carrière, en tant que modiste, avant même l'ouverture de sa maison de couture. En 1909, elle ouvre un atelier de chapeaux au 160, boulevard Malesherbes à Paris, avec l'aide de la modiste experte Lucienne Rabaté, et dès 1912, toujours en tant que modiste, elle ouvre une boutique à Deauville. La même année, ses chapeaux sont plébiscités dans presse américaine, notamment dans le célèbre journal "Women's Wear Daily". – 🇬🇧: Gabrielle Chanel has enjoyed fame from the beginning of her career as a milliner, even before the opening of her fashion house. In 1909, she opened a hat workshop at 160, boulevard Malesherbes in Paris, with the help of the expert milliner Lucienne Rabaté, and in 1912, still as a milliner, she opened a boutique in Deauville. The same year, her hats were praised in the American press, notably in the famous "Women's Wear Daily" newspaper. – 📷 : Chapeau, entre 1913 et 1915 / Hat, between 1913 and 1915 ; collection du @madparis / © Julien T. Hamon (@julienthomashamon) ➡️ A voir : Exposition "Gabrielle Chanel. Manifeste de Mode" jusqu'au 14 mars 2021.