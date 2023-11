Con una nota ufficiale, Morgan è stato sollevato dal ruolo di giudice a X Factor. Lui ha commentato con sarcasmo la questione via social.

Dopo le recenti polemiche che lo hanno visto protagonista a X Factor a causa del suo comportamento, Morgan è stato sollevato dal ruolo di giudice dello show. In queste ore lui ha commentato sarcasticamente la notizia scrivendo nelle sue stories: “L’editto satelittare è stato emanato”. Intanto, sui social, hanno iniziato a circolare indiscrezioni in merito a chi potrebbe sostituirlo.

Morgan

Morgan: i possibili sostituti a X Factor

Attraverso una nota ufficiale condivisa dai canali di X Factor, Morgan è stato sollevato dal suo ruolo di giudice del programma tv (dove era tornato quest’anno dopo che, in passato, si era più volte scagliato contro lo stesso format). Al momento non è dato sapere se il cantante verrà sostituito o se lo show andrà avanti con gli altri tre giudici.

Intanto, tra i nomi circolati in rete e dati come possibili sostituti di Morgan a X Factor, vi sarebbero (secondo TuttoSport): Riccardo Zanotti de I Pinguini Tattici Nucleari, Samuel dei Subsonica ed Elio di Elio e le Storie Tese, ma c’è anche chi vorrebbe Lazza, Rosa Chemical o Annalisa.

Sarà vero? Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e i fan del programma sono in attesa di conoscere ulteriori particolari in merito alla vicenda. Per saperne di più non resta che attendere la messa in onda della nuova puntata del talent, che verrà trasmessa giovedì alle 21.15.