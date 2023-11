Arriva dai social un ricordo piuttosto nostalgico di Sonia Bruganelli relativo al suo periodo da opinionista al Grande Fratello.

Sempre molto attiva sui social e, ultimamente, anche al centro di qualche rumors di troppo a livello amoroso, Sonia Bruganelli torna a far parlare di sé. In questo caso con alcune stories condivise su Instagram nelle quali è parsa dare un segnale nostalgico rispetto al suo passato da opinionista al Grande Fratello…

Sonia Bruganelli, nostalgia del GF?

Sonia Bruganelli

Come anticipato, la Bruganelli ha deciso di mostrare alcune stories su Instagram decisamente a tono nostalgico. La donna ha pubblicato alcuni momenti trascorsi al Grande Fratello, dove era stata protagonista come opinionista.

L’ex moglie di Bonolis aveva detto addio al reality show Mediaset guidato da Alfonso Signorini per dedicarsi ad altri progetti ma evidentemente il programma è ancora nei suoi pensieri o, per lo meno, gli abiti che aveva indossato nelle varie occasioni.

La bella Sonia, infatti, ha mostrato tutti gli abiti che ha indossato durante le puntate della scorsa edizione del reality. “Guardate qui che cosa ho ritrovato. Mamma mia ci sono scritte le puntate. Tutte quelle del Grande Fratello e tutti gli abiti. Che fig**a. Sono tutti qui. Adesso devo mettere la cabina armadio”.

Come se non bastasse, poi, la donna ha pubblicato anche alcune altre stories che fanno riferimento a simpatici siparietti avuti col padrone di casa, Alfonso Signorini. Anche in questo caso la nostalgia e l’ironia l’hanno fatta da padrone.

Spesso criticata per i suoi modi di dire le cose durante le puntate del GF, va detto che la Bruganelli è stata capace di farsi capire e amare proprio per questo suo stile e modo di agire. Chissà che in futuro non possa esserci, in questo senso, un ritorno di fiamma tra lei e la trasmissione…

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna relativo alla sua partecipazione in studio al GF come opinionista: