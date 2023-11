Tanti rumors sulla coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ma i due stanno ancora insieme oppure no?

Ad inizio novembre era stato Fabrizio Corona a sganciare la bomba relativamente al loro possibile addio. Eppure, dopo diverse smentite e commenti di ogni tipo, a quanto pare Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno ancora insieme. A confermarlo anche alcuni filmati che sono circolati in rete in queste ore.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ancora insieme? I video

Giulia Salemi

Nelle ultime ore si è tenuta la presentazione della nuova edizione di ‘Ex on the beach’, che sarà condotta proprio dalla Salemi e da Pretelli. In tal senso sul web hanno iniziato a girare alcuni filmati dietro le quinte in cui si possono notare alcuni atteggiamenti dei due ragazzi. Sia Giulia e Pierpaolo, inizialmente, sono sembrati un po’ freddi tra loro ma, probabilmente, stavano solo mettendo appunto alcune cose relativamente al programma.

Infatti, in un secondo video, la coppia è parsa essere in perfetta sintonia con baci e abbracci, o comunque atteggiamenti che non lasciano pensare che i due non stiano più insieme.

Già dopo le prime voci di addio tra loro c’erano state delle smentite, arrivate da parte della madre della ragazza. Era stata Fariba Tehrani a smentire la bomba di Corona dicendo: “Non è vero nulla. Stanno ancora insieme e la notizia è più che falsa”. E proprio sull’ex re dei paparazzi: “Non sa più che dire, ma loro due sono più forti che mai e si amano molto”.

I due ragazzi non hanno mai commentato le voci sul loro conto e, probabilmente, non lo faranno neppure in questa situazione. Siamo sicuri, però, che la loro fanbase ‘I Prelemi’ sarà ben contenta di averli visti uniti e complici in queste ore.

Di seguito anche i post su X con i filmati in questione condivisi da Rumors.it: