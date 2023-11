Barbara D’Urso ha postato alcune foto del suo look British sui social, ed è stata travolta da un’ondata di critiche da parte dei fan.

Barbara D’Urso ha trascorso diverse settimane a Londra per migliorare il suo inglese e, a seguire, ha postato sui social una foto in cui è ritratta in un perfetto look “British”, peccato che sia stata tempestata da una valanga di critiche da parte dei fan.

“La collegiale anche no, ricorda quanti anni hai”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Ma dove vai vestita così? Capisco una ventenne ma te…”, e ancora: “Direi che sei proprio una fuoricorso”.

Barbara D’Urso: il look British divide i fan

Barbara D’Urso è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche per il look da lei sfoggiato sui social, e caratterizzato da un blazer, una minigonna, calze e mocassini con calzini bianchi. La conduttrice al momento sembra aver preferito non replicare alle critiche dei fan, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

Negli ultimi mesi l’ex padrona di Casa di Pomeriggio Cinque si è recata a Londra per approfondire i suoi studi in inglese. Dopo il suo controverso addio a Mediaset in tanti si sarebbero aspettati di vederla in qualche salotto tv per parlare della vicenda, ma al momento sulla questione non sono emersi particolari e non è dato sapere se e quando parlerà pubblicamente della questione. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?