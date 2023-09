Dopo aver superato la sua fobia del volo, Barbara D’Urso si è recata a Londra e ha aggiornato i fan su cosa starebbe facendo.

A sorpresa, dopo il suo dibattuto addio a Mediaset, Barbara D’Urso ha fatto sapere ai suoi fan di aver preso un aereo per Londra e a seguire ha svelato che lì avrebbe iniziato “il suo primo giorno di scuola” e che vivrà lì per un periodo. La conduttrice si è mostrata difronte ad un istituto con una copia del New York Times sotto braccio e al momento non ha svelato ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

Barbara D’Urso a Londra per studiare

Barbara D’Urso non smette di sorprendere i suoi fan e nelle ultime ore, dopo aver confessato di aver superato la sua fobia del volo, ha svelato che vivrà a Londra per un periodo imprecisato e che lì avrebbe avuto il suo “primo giorno di scuola” (anche se non è dato ancora sapere presso quale istituto). Sulla vicenda al momento non ha svelato ulteriori particolari ma è probabile che lo faccia nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

Nel frattempo in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i loro complimenti e non hanno perso occasione per sottolineare che, senza di lei, Pomeriggio Cinque non sarebbe più lo stesso. Nei giorni scorsi la conduttrice si era sfogata via social proprio in vista della nuova edizione del programma, la cui conduzione è stata affidata a Myrta Merlino.