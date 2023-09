Myrta Merlino ha mostrato nelle sue stories l’inaspettato amuleto che avrebbe portato con sé a Pomeriggio Cinque.

La nuova edizione di Pomeriggio Cinque – per la prima volta condotto da Myrta Merlino – ha avuto inizio e la conduttrice ha mostrato nelle sue stories quale sarebbe l’amuleto portafortuna che porterebbe sempre con sé in tv. Si tratta di una pietra di sale che ha mostrato nelle sue stories e a cui lei attribuirebbe poteri “anti-negatività”.

La conduttrice, del resto, ha ereditato un ruolo piuttosto discusso e chiacchierato visto che a lasciarle il testimone del programma è stata la conduttrice Barbara D’Urso (che lei stessa ha ringraziato all’inizio della puntata dello show).

Myrta Merlino

Myrta Merlino: l’amuleto portafortuna a Pomeriggio Cinque

Come anche altri volti tv, Myrta Merlino ha sorpreso i fan mostrando via social il suo speciale amuleto portafortuna e a seguire – al termine del primo episodio di Pomeriggio Cinque – ha esultato per come sarebbe andata la puntata, il cui primo ospite è stato Claudio Amendola. Durante la prima puntata dello show anche Marco Tardelli, compagno della conduttrice, si è presentato in studio per farle una sorpresa e a proposito di questo lei ha detto:

“Ragazzi si torna a casa. Mamma mia, che giornata! Abbiamo portato a casa la pelle, sono molto felice. Che gioia avere Claudio Amendola con me. È stato così importante, è il primo grande ospite. Trovo che abbia fatto un discorso bellissimo. E poi quando è entrato Marco in studio…che gioia! Ciao, a domani!”. Sui social in tanti sono curiosi di sapere come se la caverà la conduttrice al posto di Barbara D’Urso.