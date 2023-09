Lory Del Santo ha rotto il silenzio sul futuro tv di Barbara D’Urso, di cui è stata spesso ospite a Pomeriggio Cinque.

Lory Del Santo si è aggiunta alla lunga lista di vip che hanno voluto esprimere la loro solidarietà e la loro vicinanza nei confronti di Barbara D’Urso che, di recente, ha interrotto i suoi rapporti con Mediaset. La Del Santo ha fatto sapere al settimanale Mio che, a suo modesto parere, quello della D’Urso sarebbe soltanto un arrivederci e per finire ha aggiunto:

“Quello che accadrà per lei in tv, se sarà un addio? No, non è un addio per me, ma un rinvio. Le cose che piacciono al pubblico tornano e lei piace! Il trash? Per me è dire la verità, rappresentare ciò che veramente uno è, senza filtri“.

LORY DEL SANTO

Lory Del Santo: l’opinione su Barbara d’Urso

Lory Del Santo ha espresso ancora una volta la sua stima nei confronti di Barbara d’Urso, il celebre ex volto Mediaset che la ha avuto spesso come ospite nei suoi programmi tv. La Del Santo ha anche parlato del futuro tv di Ilary Blasi (che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere sostituita all’Isola dei Famosi) e sui suoi progetti personali, affermando anche che parteciperebbe di nuovo e volentieri al Grande Fratello Vip:

“Si, rifarei volentieri il Grande Fratello Vip, per una ragione in particolare: io l’ho fatto che uscivo da una tragedia e non ero me stessa”, ha affermato. La conduttrice aveva preso parte al programma dopo la scomparsa del suo secondo figlio e in tanti sui social sono curiosi di sapere se davvero tornerà allo show.