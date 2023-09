Gigi Buffon ha rotto il silenzio sul suo legame con la storica compagna Ilaria D’Amico, che presto diventerà sua moglie.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico diventeranno marito e moglie, con tutte le probabilità, nell’estate 2024. Ad annunciare i fiori d’arancio è stata la conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera, mentre Buffon, raggiunto dai microfoni del Tg1, ha detto:

“Conta ciò che c’è dietro la festa (…) È ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita”. E ancora: “Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice”, ha concluso.

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: l’amore e le nozze

A quanto pare l’unione tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico è solida e duratura e infatti i due, dopo anni trascorsi insieme e l’arrivo di un figlio (Leopoldo Mattia) hanno deciso di consacrare il loro amore convolando a nozze. La coppia ha fatto sapere che con tutte le probabilità la cerimonia si terrà durante l’estate 2024 e che si tratterà di un matrimonio semplice e in forma strettamente riservata. In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono se i due torneranno a parlare della questione.

La storia tra Buffon e la D’Amico è iniziata mentre lui era ancora sposato con Alena Seredova con cui oggi, per il bene dei figli, è riuscito a realizzare una splendida famiglia allargata. L’ex moglie di Buffon si è sposata pochi mesi fa con Alessandro Nasi, con cui ha avuto la sua terza figlia.