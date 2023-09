Luca Barbareschi è tornato a scatenare un dibattito con le sue affermazioni in merito ai ruoli di italiani affidati ad attori stranieri.

Al Festival di Venezia non mancano le polemiche e quest’anno a scatenare una delle più discusse è stato l’attore Pierfrancesco Favino, che avrebbe detto di non condividere la scelta per cui film su tematiche relative alla storia italiana (come Ferrari) siano affidati a personaggi stranieri. Con lui si è detto d’accordo anche il produttore Luca Barbareschi che – stando a quanto riporta La Repubblica – ha anche scagliato una frecciatina all’attrice spagnola Penelope Cruz:

“Tutto il mondo recita nelle lingue di appartenenza, solo noi pensiamo di doverci inchinarci agli americani finché come è successo al Giglio si va a cozzare. (…) Mi spiace per questa polemica innescata da Favino che stimo, è uno dei più bravi attori, è un po’ strumentale.(…) In Ferrari Penélope Cruz parla con accento spagnolo cercando di essere emiliana. Sembra l’Esorcista. Non siamo secondi a nessuno con il nostro cinema, spero che ci siano da parte della politica grandi investimenti sul Paese e sulla narrazione del nostro Paese altrimenti dobbiamo lasciar che altri ci raccontino”, ha detto.

Luca Barbareschi

Luca Barbareschi: la bordata a Penelope Cruz

Luca Barbareschi ha scagliato una bordata a Penelope Cruz che, insieme ad Adam Diver e a Patrick Dempsey, è tra i protagonisti del film Ferrari (biopic sul magnate italiano della celebre auto Enzo Ferrari).

Nei giorni scorsi sulla questione si era espresso Pierfrancesco Favino, che non aveva mancato di suscitare polemiche e commenti a causa della sua opinione. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti si chiedono se l’attore tornerà a parlare della questione e se Luca Barbareschi verrà travolto da una nuova bufera.