Lucio Presta ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Barbara D’Urso e sulle ipotesi riguardanti il futuro tv della conduttrice.

Tra Lucio Presta e Barbara D’Urso in passato non è mai corso buon sangue ma per la prima volta il il manager e produttore televisivo ha parlato pubblicamente del suo attuale rapporto con la nota conduttrice e, durante l’evento DigitHon a Bisceglie, e ha ammesso che oggi tra loro le cose starebbero diversamente.

“Credo che per 30 anni, almeno 20 anni sicuro, le ho fatto una guerra spietata. Poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e capisci che forse non è più tempo di guerra, ma di pace”. Ha affermato Presta, che ha anche parlato di alcune ipotesi sul futuro della conduttrice in Rai.

Lucio Presta

Lucio Presta: il rapporto con Barbara D’Urso

A quanto pare oggi i rapporti tra Lucio Presta e Barbara D’Urso sarebbero pacifici e lo stesso produttore ha commentato una delle ipotesi in circolazione in merito ad un ipotetico futuro della conduttrice in Rai (ora che i suoi rapporti con Mediaset si sono definitivamente interrotti).

A proposito di questo Presta ha commentato quanto affermato nei giorni scorsi da Nunzia De Girolamo, che aveva affermato a Estate in Diretta: “Andrea Vianello, questo mi fa pensare che rivedremo la d’Urso altrove… ma non entriamo in questo. Vianello è uno dei direttori della Rai. Quindi, no, non bloccherà Barbara. Questa è una cosa che penso io”. Lucio Presta ha chiosato ironicamente sulla questione affermando: “No, non diciamo nulla che poi Vianello mi blocca tutto”. Tra i due bolle qualcosa in pentola? Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli e ai fan dei social non resta che attendere che emergano ulteriori particolari.