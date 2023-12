Cusioso momento social per Morgan che per il compleanno ha svelato, in parte, il suo numero di telefono ai numerosi seguaci.

Come festeggiare il compleanno? Facendosi fare gli auguri da qualche seguace social abile nei rompicapi. Morgan, infatti, ha studiato una particolare strategia nel giorno del suo compleanno e ha pubblicato su Instagram una serie di indizi per svelare a tutti il suo numero di cellulare…

Morgan, il numero di cellulare sui social

Morgan

“23-12-72 nascevo io. 51 anni fa”, ha scritto nelle scorse ore Morgan per festeggiare in modo particolare il suo compleanno. “Se indovinate la combinazione delle tre cifre mancanti fatemi gli auguri. Il mio numero è 377_629_3_“.

Un rompicapo in piena regola per l’ex Bluvertigo che, probabilmente, dopo le recenti polemiche su quanto accaduto a X Factor ha provato un riavvicinamento “con la folla”.

E ancora: “Vi facilito l’esercizio restringendo il campo a 10 al quadrato come se fossero due le cifre mancanti perché vi rivelo che la terza è la somma delle prime due, anzi considerato che da 5 in su non si può ottenere un numero tra 0 e 9 si riduce ulteriormente. Quindi anziché 10 alla seconda abbiamo 54 combinazioni in tutto”.

Insomma, Morgan ha di fatto svelato il suo numero di telefono o, per lo meno, ha dato tutte le condizioni agli interessati per riuscirci.

Chissà se qualcuno sarà riuscito ad azzeccare la combinazione giusta. Nei commenti in tanti hanno affermato di esserci riusciti ma di non aver ricevuto risposta. “Secondo me ho ho trovato il numero, ma non mi ha risposto”, ha detto un utente. “Ma siamo sicuri che sia così facile?”, “Dai, ti prego rispondimi”.

Staremo a vedere se il diretto interessato risponderà a qualcuno o meno. Sicuramente, però, un modo molto curioso di passare il compleanno.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex Bluvertigo con tantissime reazioni da parte dei seguaci che hanno provato le combinazioni per scoprire il suo numero di telefono: