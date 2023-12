Ancora polemiche contro Chiara Ferragni e Fedez per la “falsa beneficenza”: spunta il murales durissimo. Le parole e le foto.

Non sembrano placarsi le polemiche attorno a Chiara Ferragni e Fedez a seguito delle ormai note vicende relative al pandoro Balocco e altri episodi, per alcuni, di “falsa beneficenza”. A Padova è spuntato un murales emblematico contro la coppia di imprenditori e influencer.

Il murales contro Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni – Fedez

Un murales dedicato ai Ferragnez che riassume nel modo perfetto cosa pensano ormai tantissime persone a seguito del caso del pandoro Balocco ma anche di altri ipotetici momenti di “false beneficenza” che hanno visto i due volti noti protagonisti.

Nel quartiere Arcella a Padova, precisamente in via Pirano, ecco un murale dell’artista EvyRein, ispirato come spesso capita, a fatti di attualità. Nello specifico a Chiara e Federico.

La coppia è stata rappresentata in un preciso momento in cui passeggiano mano nella mano con un pandoro Balocco. Importante, però, non solo il disegno, quanto la scritto che si legge proprio sopra di loro: “Attenzione pickpocket” che mette in guardia i turisti dai borseggiatori.

Da quanto si apprende, l’opera si intitola “Il malinteso – The misunderstanding” ed è stata eseguita dallo street artist Evy Rein, lo stesso che aveva già realizzato un’opera con la premier Meloni e Matteo Messina Denaro.

Inevitabile che il disegno scatenasse tante reazioni. Moltissimi utenti hanno fatto diventare virale l’opera commentando: “Azzeccata, giusto così”, “Sono proprio loro, sono favorevole a questo murales”.

Va detto che, al netto di moltissimi commenti favorevoli col disegno dell’artista, molti altri si sono opposti cercando di prendere le parti del rapper e della donna.

La vicenda sembra destinata a continuare a far parlare ancora a lungo. Vedremo come si concluderà.

Di seguito anche il post Instagram con il murales in questione contro i Ferragnez: