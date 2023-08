Ecco quali sono le location di Momenti di trascurabile felicità, il film diretto da Daniele Luchetti con protagonisti Pif e Thony.

Pif lo abbiamo quasi sempre visto al cinema come protagonista di un film da lui stesso diretto. Quasi perché ci sono alcune eccezioni: una di queste è Momenti di trascurabile felicità, film che è stato diretto (e scritto) da Daniele Luchetti nel quale l’attore e presentatore siciliano è comunque il protagonista principale. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2019 e ha come protagonista un uomo, Paolo, che è vittima di un incidente stradale: finisce in Paradiso ma qui scoprono che avrebbe avuto ancora un’ora e trentadue minuti da trascorrere in vita, lo rimandano così sulla Terra per quel poco tempo dove potrà dire addio alla moglie, i figli e gli amici. Vediamo ora quali sono le location di Momenti di trascurabile felicità.

Momenti di trascurabile felicità: le location del film

Momenti di trascurabile felicità è ambientato a Palermo ed è proprio nel capoluogo di regione della Sicilia che è stato girato il film. Il luogo dell’incidente di Paolo (Pif) è Piazza Ruggiero Settimo. La casa in cui abitata il protagonista insieme alla sua famiglia è Palazzo Cattolica, in via Alessandro Paternostro. Sempre nella stessa via c’è il locale dove gli amici si ritrovano per vedere la partita del Palermo.

Pierfrancesco Diliberto – Pif

In piazza Magione c’è invece l’istituto Ferrara, che nel film è la scuola frequentata dal figlio di Paolo. La casa dove abita Agata da giovane è in via Tritone. Il ristorante in cui il protagonista cena di solito con la moglie è il Ferro di Cavallo in via Venezia.

Momenti di trascurabile felicità: il cast del film

Il protagonista principale, come abbiamo detto in precedenza, è Paolo ed è interpretato da Pif. La moglie Agata è invece impersonata da Thony. L’altro grande protagonisti di Momenti di trascurabile felicità è l’impiegato del Paradiso che è interpretato da Renato Carpentieri.

Nel cast del film troviamo poi anche Franz Catanlupo, Vincenzo Ferrera, Roberta Caronia, Angelica Alleruzzo e Francesco Giammanco.