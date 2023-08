Ecco dove vedere il Trofeo Berlusconi 2023 in streaming e in TV: la partita è Milan-Monza le due squadre dell’ex premier.

Il Trofeo Berlusconi è stato per molti anni un appuntamento fisso, imperdibile, del calcio d’estate italiano. Il Memorial era intitolato a Luigi Berlusconi e, storicamente, ad affrontarsi erano il Milan e la Juventus. Nell’estate 2023 il Memorial assume invece il nome di Trofeo Silvio Berlusconi e a contenderselo sono il Milan e il Monza, ovvero le due squadre di cui l’ex premier è stato presidente. Vediamo allora dove vedere il Trofeo Berlusconi in streaming e in TV.

Dove vedere Milan-Monza in streaming e in Tv: il Trofeo Silvio Berlusconi 2023

Il Trofeo Silvio Berlusconi si gioca martedì 8 agosto all’U-Power Stadium, ovvero lo stadio dove gioca le proprie partite casalinghe il Monza. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 21. Non sono più disponibili biglietti per poter vedere la partita: tutti i tagliandi a disposizione sono stati venduti, questo segnica che si siete tifosi di una tra il Milan e il Monza, o se siete dei semplici appassionati di calcio che volete vedervi la partita, non vi resta che guardarla in TV o in streaming.

Davide Calabria

Ma dove vedere Monza-Milan del Trofeo Berlusconi in TV? A trasmettere in diretta la partita, in chiaro, è Canale 5. E come fare per vedere il Trofeo Berlusconi in streaming (e gratis)? La risposta a questa domanda è davvero molto semplice: come tutti i programmi in onda sulla rete Mediaset, anche la partita Monza-Milan è trasmessa in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La piattaforma on demand è gratuita e vi si può accedere da qualsiasi dispositivo: dal computer, dal tablet, dallo smartphone e dalla Smart TV. Se non volete perdervi questo anticipo del prossimo campionato di Serie A, non vi resta quindi che sintonizzarvi su Canale 5 o su Mediaset Infinity.