Nella serata di martedì 8 agosto chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti? Vediamo i dati auditel.

La partita Milan – Monza organizzata in occasione del primo Trofeo in memoria di Silvio Berlusconi ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti televisivi posizionandosi al primo posto. Il calcio, ma anche l’esibizione de Il Volo e l’emozionante discorso di Pier Silvio Berlusconi, ha conquistato molti telespettatori che hanno seguito la partita su Canale 5. Vediamo nel dettaglio i numeri e come sono andate le altre reti generaliste.

SILVIO BERLUSCONI

Sul podio: Silvio Berlusconi al primo posto

Al primo posto per numero di ascolti troviamo la partita di calcio Milan – Monza organizzata per il 1° Trofeo Silvio Berlusconi che, in onda su Canale 5, ha registrato 2.842.000 spettatori con uno share del 19,6%. Subito dopo troviamo il film su Rai 1 Queen Bees – Emozioni senza età che ha raccolto 2.039.000 spettatori e uno share del 14,3%. Al terzo posto invece su Italia 1 Horizon Line – Brivido ad alta quota è stato visto da 1.064.000 telespettatori e ha registrato uno share del 7,3%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 3 Filorosso ottiene 587.000 spettatori e uno share del 4,6% mentre su La 7 In Onda Estate ha registrato uno share del 4% e 577.000 spettatori. Subito dopo su Rai 2 Momenti di trascurabile felicità ha interessato 547.000 spettatori pari a uno share del 3,8%.

Su Rete 4 East New York ha registrato 367.000 spettatori e uno share del 2,6%. Infine La famiglia Addams su Tv 8 ha ottenuto uno share del 2,1% con 305.000 spettatori e Hanna sul Nove ha interessato 192.000 spettatori e 1,4% di share.