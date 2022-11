Ecco le location di Mio fratello, mia sorella. Il film ha come protagonisti principali Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi.

Un fratello e una sorella, Nick e Tesla, che sono tutt’altro che in buoni rapporti si ritrovano a tornare a vivere insieme, sotto lo steso tetto, per volere del padre: i due dovranno trovare il modo di risolvere i vecchi problemi, andare d’accordo e tornare a essere una famiglia. E’ questa, in sintesi, la trama di Mio fratello, mia sorella, film sentimentale diretto da Roberto Capucci per Netflix che arriva anche in TV. Vediamo ora quali sono le location di Mio fratello, mia sorella.

Mio fratello, mia sorella: le location del film

La casa dove Tesla e Nick si ritrovano a dover vivere insieme, con anche i figli di lei, Carolina e Sebastiano, è a Roma. “È una casa bellissima che si trova nel quartiere Monti, a Roma. Lì ci abita un’amica e mi sentiva strillare dal cortile interno. Tant’è che un giorno mi ha chiamata chiedendomi chi fosse Sebastiano” ha rivelato la protagonista del film, Claudia Pandolfi, nel corso di un’intervista che ha rilasciato a TV Sorrisi e Canzoni.

Claudia Pandolfi

E’ proprio all’interno di quella casa si svolgono gran parte delle scene del film ma non tutte. Tutte le scene, compresa quella del lago ghiacciato, sono comunque state girate a Roma, città che è diventata così a suo modo protagonista di Mio fratello, mia sorella.

Mio fratello, mia sorella: il cast del film

La protagonista femminile di Mio fratello, mia sorella è Tesla ed è interpretata dalla già citata Claudia Pandolfi. Il fratello Nick è invece impersonato da Alessandro Preziosi. I due figli di Tesla, Carolina e Sebastiano, sono invece interpretati da Ludovica Martino e da Francesco Cavallo. Nel casto del film ci sono poi anche Stella Egitto e Caterina Murino.

Riproduzione riservata © 2022 - DG