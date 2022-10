Ecco dove vedere Ballando con le stelle 2022 in streaming e in TV: le puntate della nuova edizione sono in totale 11.

Ballando con le stelle è arrivato in Italia nel 2005 e ha impiegato davvero poco tempo a diventare un programma cult della televisione italiana: il successo è immediato tanto che da quel momento in poi il talent condotto da Milly Carlucci è diventato uno dei programmi di punta di Rai 1 e ogni anno è tornato con una nuova edizione. Ovviamente non poteva mancare anche l’edizione 2022, la numero 17: vediamo allora dove vedere Ballando con le stelle in streaming e in TV.

Dove vedere Ballando con le stelle 2022 in streaming e in TV

Ballando con le stelle 2022 quando inizia? Su Rai 1 va in onda a partire da sabato 7 ottobre, come sempre in prima serata a partire dalle ore 20.35. Le puntate di questa diciassettesima edizione del programma sono in totale 11, una in più rispetto alla precedente edizione.

Milly Carlucci

Ma dove vedere Ballando con le stelle 2022 in streaming? Il talent condotto da Milly Carlucci può essere visto in diretta streaming, in contemporanea con la diretta televisiva su Rai 1, su RaiPlay. Ma è possibile rivedere tutte le puntate del programma quando più si preferisce collegandosi sempre alla piattaforma streaming della Rai.

Su RaiPlay, infatti, vengono caricate tutte le puntate integrali del programma, oltre a una serie di clip che gli utenti possono vedere in qualsiasi momento. Ricordiamo che si può accedere alla piattaforma streaming sia da Smart TV che da computer, tablet e smartphone.

Ballando con le stelle 2022: le coppie

Le coppie in gara a Ballando con le stelle 2022 sono:

Alessandro Egger e Tove Villfor

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

Gabriel Garko e Giada Lini

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Luisella Costamagna e Paquale la Rocca

Marta Flavi e Simone Arena

Paola Barale e Roly Maden

Rosanna Banfi e Simone Casula

